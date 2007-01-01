-1...0 °С
Обнинск

Жительница Обнинска отправится в колонию за фиктивную постановку мигрантов на учёт

Евгения Родионова
04.03, 11:14
0 414
В среду, 4 марта, прокуратура города Обнинска сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении 49-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она признана виновной в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России.

— Женщина за деньги помогали иностранных граждан в фиктивной постановке на учёт. Она нашла людей, по месту жительства которых производили фиктивную постановку на учёт. Всего она организовала пребывание 783 иностранных граждан, - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии-поселении.

