В Обнинске вырастет плата за отопление

За февраль придется заплатить больше, чем за январь, предупредили коммунальщики.

- Мы платим не за календарный месяц (с 1 по 31 число), а за период между снятием показаний общедомового прибора учёта, - рассказали 4 марта в филиале РИР. - Обслуживающие организации делают это с 22 по 25 число. В январе (за платежный период) среднесуточная температура составляла -9,3 градуса. В феврале -9,9 градуса. Поэтому плата за отопление за февраль в квитанции будет немного выше, чем за январь.

Если в доме нет счетчика, плата рассчитывается по нормативу. Он распределяется на семь месяцев отопительного сезона, с октября по конец апреля. Для таких домов плата за отопление в течение всех месяцев отопительного периода одинаковая. Платеж рассчитывается исходя из площади квартиры, утвержденного норматива и тарифа на теплоэнергию.

Коммунальщики отмечают, что большинство домов в Обнинске оснащены общедомовыми приборами учета.