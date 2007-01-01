Дача сгорела в Калужской области
Днём во вторник, 3 марта, пожар произошёл в Жуковском районе.
Около 12:30 вспыхнул деревянный дачный дом в СНТ «Медик», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Постройка практически полностью уничтожена огнём.
Никто из людей не пострадал, рассказали спасатели.
Причины этого возгорания ещё устанавливаются.
