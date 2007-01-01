-2...-1 °С
Дача сгорела в Калужской области
Обнинск

Дача сгорела в Калужской области

Дмитрий Ивьев
04.03, 08:01
0 311
Днём во вторник, 3 марта, пожар произошёл в Жуковском районе.

Около 12:30 вспыхнул деревянный дачный дом в СНТ «Медик», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Постройка практически полностью уничтожена огнём.

Никто из людей не пострадал, рассказали спасатели.

Причины этого возгорания ещё устанавливаются.

