Стали известны подробности об убийстве собаки в Калужской области
Обнинск

Стали известны подробности об убийстве собаки в Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.03, 15:58
Как мы уже рассказывали, этот инцидент произошёл в деревне Кабицыно Боровского района.

Во вторник, 3 марта, прокуратура региона сообщила, что подозреваемым по делу проходит 47-летний владелец животного.

- Предварительно установлено, что 47-летний мужчина, находясь на территории д. Кабицыно Боровского муниципального округа нанес собаке породы «Лабрадор» повреждения в виде проникающих колото – резанных ранений в области жизненно важных органов, от которых она погибла, - прокомментировали в прокуратуре.

Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

