Стали известны подробности об убийстве собаки в Калужской области
Как мы уже рассказывали, этот инцидент произошёл в деревне Кабицыно Боровского района.
Во вторник, 3 марта, прокуратура региона сообщила, что подозреваемым по делу проходит 47-летний владелец животного.
- Предварительно установлено, что 47-летний мужчина, находясь на территории д. Кабицыно Боровского муниципального округа нанес собаке породы «Лабрадор» повреждения в виде проникающих колото – резанных ранений в области жизненно важных органов, от которых она погибла, - прокомментировали в прокуратуре.
Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь