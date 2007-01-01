На трассе в Обнинске собрались пробки

Днём во вторник, 3 марта, на федеральной дороге М3 «Украина» в Обнинске и Малоярославецком районе затруднено движение.

Со стороны Калуги машины стоят в заторе от Спас-Загорья до пересечения с трассой А130. Пробка растянулась до пяти километров.

Также затруднено движение со стороны Москвы – от Обнинска до деревни Доброе.