+1...+2 °С
Главная Новости Обнинск На трассе в Обнинске собрались пробки
Обнинск

На трассе в Обнинске собрались пробки

Дмитрий Ивьев
03.03, 13:00
Днём во вторник, 3 марта, на федеральной дороге М3 «Украина» в Обнинске и Малоярославецком районе затруднено движение.

Со стороны Калуги машины стоят в заторе от Спас-Загорья до пересечения с трассой А130. Пробка растянулась до пяти километров.

Также затруднено движение со стороны Москвы – от Обнинска до деревни Доброе.

Новости по тегу
дороги
