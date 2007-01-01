В Калужской области жестоко убили домашнюю собаку

Трагический случай произошёл в деревне Кабицыно Боровского района.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что мужчина вывел своего пса на улицу и убил. Камеры наблюдения зафиксировали, как он возвращается в квартиру с руками в крови.

Местные жители забрали труп животного на экспертизу, чтобы получить официальное заключение о причинах смерти.

О проведении проверки сообщила 3 марта полиция Калужской области.

- При визуальном осмотре трупа животного были обнаружены глубокие раны, - прокомментировали в УМВД.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.