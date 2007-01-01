В Калужской области жестоко убили домашнюю собаку
Трагический случай произошёл в деревне Кабицыно Боровского района.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что мужчина вывел своего пса на улицу и убил. Камеры наблюдения зафиксировали, как он возвращается в квартиру с руками в крови.
Местные жители забрали труп животного на экспертизу, чтобы получить официальное заключение о причинах смерти.
О проведении проверки сообщила 3 марта полиция Калужской области.
- При визуальном осмотре трупа животного были обнаружены глубокие раны, - прокомментировали в УМВД.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь