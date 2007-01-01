В Обнинске ночью опять снизят напор воды
Филиал РИР утром во вторник сообщил, что в наукограде восстановили нормальную работу оборудования скважин после внепланового отключения электроснабжения Добринского и Вашутинского водозаборов 1 марта.
- Сегодня в течение дня при необходимости - при превышении расхода воды выше нормального - возможно незначительное снижение давления холодной воды в городских сетях, - говорится в комментарии коммунальщиков. - Также ночью, ориентировочно с 23.30 до 5.30 утра может быть снижено давление для набора воды в резервуары. В этот период возможно снижение давления на верхних этажах 9-этажных домов, не оборудованных насосами.
