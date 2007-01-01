0...+1 °С
В Боровске начальник строительного участка получил условный строк за смерть рабочего

Евгения Родионова
03.03, 09:49
Фото: Следственный комитет Калужской области
Во вторник, 3 марта, прокуратура Боровского района сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении начальника строительного участка коммерческой организации.

По данным прокуратуры, он признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— В августе 2022 года начальник строительного участка был ответственным за обеспечение безопасности производства работ на объекте. На объекте в Балабаново он не оградил опасную зону - у края глубокой траншеи. На месте оказался мужчина, который выполнял земляные работы. Его засыпало обвалившимся грунтом стенки траншеи. От травм он умер на месте, - пояснили в ведомстве.

Начальник строительного участка выплатил 700 тысяч рублей в качестве компенсации за ущерб.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно, с испытательным сроком два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с контролем техники безопасности при проведении строительных работ на два года.

