В Боровске начальник строительного участка получил условный строк за смерть рабочего

Фото: Следственный комитет Калужской области

Во вторник, 3 марта, прокуратура Боровского района сообщила о поддержании государственного обвинения по уголовному делу в отношении начальника строительного участка коммерческой организации.

По данным прокуратуры, он признан виновным в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— В августе 2022 года начальник строительного участка был ответственным за обеспечение безопасности производства работ на объекте. На объекте в Балабаново он не оградил опасную зону - у края глубокой траншеи. На месте оказался мужчина, который выполнял земляные работы. Его засыпало обвалившимся грунтом стенки траншеи. От травм он умер на месте, - пояснили в ведомстве.

Начальник строительного участка выплатил 700 тысяч рублей в качестве компенсации за ущерб.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на два года условно, с испытательным сроком два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с контролем техники безопасности при проведении строительных работ на два года.