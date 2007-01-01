0...+1 °С
Обнинск

Деревням в Боровском районе грозит подтопление

Дмитрий Ивьев
03.03, 09:33
0 416
В северной части Калужской области готовятся к весеннему паводку.

В Боровске прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Главная задача — встретить стихию во всеоружии и минимизировать негативные последствия, - заявил глава района Николай Калиничев.

Рядом с деревней Аграфенино развернут специализированный пост, где круглосуточно будут дежурить спасатели МЧС с лодками и пожарной машиной.

В зону риска также входят деревни Павлово, Рыжково, Дедюевка, Гольтяево.

- Там, где размыв дорог наиболее вероятен, заранее подготовим запасы щебня, - пояснил Калиничев. - Это позволит оперативно восстановить дорожное покрытие, как только вода начнет отступать.

паводок
