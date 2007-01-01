В Обнинске вывезли на снежную свалку ещё 4000 тон снега
Такая работа выполнена за минувшую неделю, сообщили в понедельник, 2 марта, на планерке в городской администрации.
- Специалисты МБУ «Благоустройство» приступили к ямочному ремонту дорог и очистке решёток колодцев ливневой канализации, - рассказали также в городском Собрании. - Работы идут на улице Ляшенко и в Кабицыно.
