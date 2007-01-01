+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске вывезли на снежную свалку ещё 4000 тон снега
Обнинск

В Обнинске вывезли на снежную свалку ещё 4000 тон снега

Дмитрий Ивьев
02.03, 14:17
0 158
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Такая работа выполнена за минувшую неделю, сообщили в понедельник, 2 марта, на планерке в городской администрации.

- Специалисты МБУ «Благоустройство» приступили к ямочному ремонту дорог и очистке решёток колодцев ливневой канализации, - рассказали также в городском Собрании. - Работы идут на улице Ляшенко и в Кабицыно.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
снег
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJYYk1lYlc5RVN1S0htQ1B4S0NPblE9PSIsInZhbHVlIjoiSVVHbEVkcjk4aU9MV1gyR1hCS0E3Q0NDUC90eDZHd0s2anNOa0paMlY1Ris3VjIxcFpaTE1NZ1k3dEtCd2V2bDhsRHpKM3pIU0pQRmd0Y2RuSGsxb0wzV0ZINDdtT211aVgxTVBzYVJUdTJuZjl4anBEQi9rMDJKQU5zMHJ2OHhtaFZXOXltVWkzbG5DZG5HNSs3eWZEaTRsTUVqTExGMlBtdktTNkl1blh3Nnp1MURYVXFXWjRMWGc3WUkyb0dlUFJNZUp5dmMyeGRyMkhwWGIrKzdPcGkxN3lpZC90V0JDWnNJNys1dk1WWUxtUkVEWHRYVDBOZG5KQ2VqODhyVUlELzFpSktDNzlWT0I1ZzdCQWhrZU1WVWttRnpXb01lR2lNMXQ0d0JaY0hqazlSK2lJYmcySWpKNVgxaWtCc2NYclVrR2FJR2FQeGVXMzFpR2JrdXhWa3hXbDI1bXU4T005MGwyVFdleFlVQndZOHdvcVNSKzY3Zk1PZldDQ2x5YnJiUVE2SHdXaGx1VEhpeXgwbXdSN1orczEra0F2L2hSN05rcm5CZXVBc0ErbXd1RXN3dFNDMWFpZVByNndVUSIsIm1hYyI6ImViMDljMGQyZjUxNjAyY2JlNDc5ZTRkMmYxZGU3ZWQzMzdkYmNjMjFjMjcxOWEzY2IwN2U1ZmVmMGM1MTIyZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhPeTN0bW12WjlEQUIvTlRFcDRPV2c9PSIsInZhbHVlIjoiSlFJSjNwUVNpdmZMZmdrUHYwRFFUQUFtTkFkWUd0anE5dWs5eWFPRUxSWmRVaGQ2NHFkcUYwVmRQdFd4VHlFRXFmRk5OalJVMnVNOVFOMkRlOVZLSmxBVE51WlFheHRXam1WTTl4QjMrL1RvWTk4cmFmVHpmSXRaMUlJMEVYREtueGg5Y3VuVXNvMVdVRk9nOXFpem9qeEFiL0Z6b2ZodldEMUFpbHhaZVB5R0NsMXRmeldpRi9JVHpBd21mRXhRQjNVY2ZBL0JsTmNsc2pvSnBHSEhYdnpBS3RhYlR5SzdYYW8rZFlsVG5vcTNkNFFodzlsUFVPQktDZ2NqWll4OGU2eGFCdDgxMDg1bEZiTXRaQXluWkFxYWZHN2J6MGVoaHJvdHNzWUkxazcwa1dNc2NDZ3pmS21GVXJveXJvWVU2ZFpETVk3TUtPTFpxbEdNdk1RSVNudEhFYTVhNkFhQXEzbWRXMmw1cHFuMW1WY0k0SGtQcW56REdsRmlMRUQ4cDdCYUk5eWw1cittZWxSTkJ2bW9ac2IzbFVMeDdDem16R1JmNzlnTE9KQ0NNN1p4cytOSXM2YTZ3SlBpZ1RwK0ZMQ2t3ajR3WEVwWHZtQXNQaUJXWGdUeTh6MGpvenFOcVVmMkMyYStXd1dHc253NGl1UUg5dUFDYkF3NFFMZUFSck52Z2w1aGVkT1hZcWJ0cDJ0d3kzUVgvRFBtakNIVSs3RkQyY0tNTXR5V1RVV09NR3gwRjZEc1hPaUFMWldndklFcFN4aXk5Z0ROeUdqbFJBTjhlbG1TT2tOSDNtV3h1VU56MjVlMkZ6T0hpN1pZNDY2eFlTcWpIcHB4NDZ2WiIsIm1hYyI6IjIyNTMyODQ3NGFlZmRhZGY3ZWIwNWU1ZjNjNTIxMDA2MmMzN2YyZmM0NGI0YTE5MGMxNTY1NDQ2ZmFiN2EwMzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+