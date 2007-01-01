В Жуковском районе готовятся к паводку

Этот вопрос в понедельник, 2 марта, обсуждался на планерке в администрации.

- Оттепель не за горами, и я поставил задачу перед своими заместителями и начальниками территориальных отделов — не ждать сигнала «бедствие», а действовать на опережение, - заявил глава района Анатолий Суярко.

На данный момент составлен список адресов. Подтопить в районе может 12 населенных пунктов.

Суярко поручил провести личные беседы с каждым жителем группы риска.

- Люди должны знать, куда звонить и как действовать, если вода придет в дом. В тоже время, призываю всех граждан предпринять всевозможные меры для сохранения своего имущества, животных и птиц, - пояснил чиновник.