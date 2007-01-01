+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Жуковском районе готовятся к паводку
Обнинск

В Жуковском районе готовятся к паводку

Дмитрий Ивьев
02.03, 15:29
0 308
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Этот вопрос в понедельник, 2 марта, обсуждался на планерке в администрации.

- Оттепель не за горами, и я поставил задачу перед своими заместителями и начальниками территориальных отделов — не ждать сигнала «бедствие», а действовать на опережение, - заявил глава района Анатолий Суярко.

На данный момент составлен список адресов. Подтопить в районе может 12 населенных пунктов.

Суярко поручил провести личные беседы с каждым жителем группы риска.

- Люди должны знать, куда звонить и как действовать, если вода придет в дом. В тоже время, призываю всех граждан предпринять всевозможные меры для сохранения своего имущества, животных и птиц, - пояснил чиновник.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
паводок
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imw0Y1hEY0VEQ0pKcmNjdGlUZkdrZGc9PSIsInZhbHVlIjoicWhJWmsrYjdkYmVBTDlaZzNVdlhnYUZyeHZGeXhyajdPS0RzWklUZG1xREQ1MElVbDdWRDJycWN6eGRPcmpIUWNMUnlSRXI0VkhVajY3SWNNTUI5aEY3ZXpvT2FQczBuL0JLckJnUlhUVlhTSjBkcTJqK01iYUpYV2xJWnhSMmNYR29hbTdmWUNTNEFmbTRQK04wM3MzZkh0cytnRVJjMW9wdk9ldnp3V1NLVW85ZjFIdWZXdjFtcXVaWXc4RTQwMFFDeDUxWFJyM2JkSjZnVU0zSlVFS1NTTmhkdW15dUI3MXkyQTRMczhFcmhaVUZQZU9rd012K3VSajV1SlNSNjVFRk9tMCs1UzdsdkRzQ2FZSzlnZC9MKyt4SGdueDMxMjdzbUZ2Vm9kOENsN3FnWi9vb0lFREFKRm5WYlVxY0ppNXg0NnFNbk0rdlNUZGsvTTlUYjNDWk9BV0dINzg5aGJqNnY0MDl1UWE5VTQ3b2tPd3FBV0x0ZnBmdS9hUmpCZEVtdjVwVGtYVi9IelBXb1cyQnp4NXJKYjZYaUNkUkVqZ2NHTmR0Z3lJRW5SRmlpekhHc2pPVTlDWVJ5OE5KLyIsIm1hYyI6ImZjNzBkNGQ2YmIzNzdmNTYzZDIyNWI3YTAyOTMxYmI2ZDcxMjlkM2E0Njc0NTZjZDU4NGFhZDY4YWNiNjJiMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhwdEJpTVB0TmVwTm9mTkZyMEg1Y0E9PSIsInZhbHVlIjoiREpDNForOUN3QTBmREhiVlJhejZaemk3TFdIb1dTRzhQRlFXSFowcExWV3IzN2RtODlob3hYK3M1RmtneFhGU2dZU1F4eEtXNGs3OWlsaVp5RUxzTDkzVDR3QlpIcjRya2NGOXJmY0g4RHloNGRQVStkS0hkaVowZHRLWlMySXJJOFZHNDQybXFsbnRab3JjMmwrbGloSFBRbHJ3MldROHN6YlBlTkZ5bVJLRmRLYzgxRkNoekQxNTg2eTF2UmxkaVJFSmtuTDhrVktPZ1FrakhqQXJzK0NVOHpnRmxYbnhWRDh6akJFZ1BhbXhaTE84eDlmVjdTbDVLSzQzQ2Rodlk0OCthLzFxNm9oellqMFl5WjhEekwrVmNvQ3BKQmdTaEF4Q0lFM1puOFJqTS85VVp1WDRQRmc1aitNTkZPNlU4ZHU4R281NXllQ2hzZ2o4dVVKWVN4VmtnWm03dXRzUzkzNFRwNEpmS1lMYkVqZVEwL3Z0WXh2QnpyU0czRnV4eHJxVjROUGlSZFhiVDJNYzM4a2xmQjMreVR3RC9aM0tpcWE0MWw1RVZhUGpleHZhdGorUi9RODdVZXYyQXN0M1M0K28zL3RCQmg1Y2tDODZyYXNNL3pKVVpVT0o3ejBRV2NhYnZnUHZ6YWZveVBiR0pBZlk1aFk4SWNJUy8rV0JJcDA3K2taOWNsejc5T3NBZE1veStPQ2hzVDBiSUxJOVQrUkVRWDVmWUJmd0hRMW9sWStLaWdjelJXZFdZNlk0amlQOUxSZ0w2dTkwbEEwZ2VOaUtLTVRpT0xCVm8weFU0b1NES3ZMWDhsTCtiNzViZk83YjlKdTR6Unk1V0RlRiIsIm1hYyI6IjI5YmE2MDAzZTY1MWMwZWNiMGUxMzZiN2QxMmY1Mzg0MjkyOWE1MzMzZjNmMjFjYmQ0MTJhZWQ3MzgxNWY5N2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+