В Жукове снег повредил крышу школьной пристройки
В Жуковской школе имени Романова произошло частичное разрушение шиферной кровли над небольшой пристройкой к спортивному залу, сообщили в понедельник, 2 марта, в администрации Жуковского района.
- Повреждения минимальны и ограничиваются лишь повреждением слоя шифера поверх основного перекрытия, - говорится в официальном комментарии. - Само бетонное перекрытие остается целым и надежным.
В момент обрушения в здании никого не было.
Сейчас ведутся ремонтные работы, заявили в администрации.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь