+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Жукове снег повредил крышу школьной пристройки
Обнинск

В Жукове снег повредил крышу школьной пристройки

Дмитрий Ивьев
02.03, 15:24
0 328
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Жуковской школе имени Романова произошло частичное разрушение шиферной кровли над небольшой пристройкой к спортивному залу, сообщили в понедельник, 2 марта, в администрации Жуковского района.

- Повреждения минимальны и ограничиваются лишь повреждением слоя шифера поверх основного перекрытия, - говорится в официальном комментарии. - Само бетонное перекрытие остается целым и надежным.

В момент обрушения в здании никого не было.

Сейчас ведутся ремонтные работы, заявили в администрации.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtBNkVXME13aXR2L210Vnl4VGJya1E9PSIsInZhbHVlIjoiSHZzcThJYm9QRjhNVFAyZDJCS2x2SkJvRnlBQmxWQ0wyemtPSUF6bXI4Uko3MHA0ZXcvSW96QUw3eCtsR0pKUTBPTnF1dWNpOTZmTjJHZVlSY3E0ampWYis3UWlEQkRtSXNjL29haVRJbXhiYSt2bzlUcytWUmdxbC8wRGRjRGZVYnY4WnlaQk1IcjkwM2poNHNxK3hRVG9rWitHWlQ4SjZQdjh3ZkdhcDlxblc4SlFEc2hobjhzTHhhcG5DV1BQU1Z0b0JkMHQvdnVxV0JORXVOdmsxc21PY2JGNldwV1gvMXc0aWVNODBwSFZQMzRBYjhyMCtQU1puK1Z5OVNWMEd2RFpiaU1LRWphUTRWNFdDWmx1M1l1eEV4eHIycS9OMkhVSjlaTTdxN2c3YWtMUmFoKzRzTDJMMHhrZDRKSmMwN2FDdURURUpmcENyMHQvRnNGNFpLK1lXUC9uU2dJdGZoSldpT1ZkY3FUU0M2MVZNN2JHQ0F1aXR6bXk1UlhOQUxjamFpdGRKS3lNTVpLSXpLTFh1WG9vd2V1ek5wdWI4Uzc3NWJKVklUZGcxYkV1SStZMWxFdzR1MDUwTGFQMyIsIm1hYyI6IjIyMWJmODllMGRlY2ZhMzQyMmM5ODE0ZWFiNGM2OTk4Nzg0MTQ0ZDk5ZjQ2ZTZiZTEzMjExYTZkMzQ5ZjNjZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpVd2RNSytFZUcrd3FUZVErUk0zOXc9PSIsInZhbHVlIjoib1NXZGoyNFlRUmQ3Y3Z5VHVJQklzdVJaOGIraXorNE5EY054bkJiUHJtM1g2SzZsb2ZDaWdsZlVTMUZ0RVpsaTg2K05NL1F2cWhaRVdRbEJSaEpmUno1M0p2Y1ZIbzY4SXRqdkhpUW82eFgyZG5sSEZodWNwNFN5MlBwWktLODJFS1kvMDhiT3JvV1UzaDc2NjlBalFiZlV6WElvaEVWOFdNSk5sdldxR1daNlVCUHhwV2pnZVQ1Vk9KT2NuV0JyQkQ2b2kySVBxK284Nkwyd3VZOEhDTnZXT1Y5SEFHNE13T2tpczhDb25jdUkrTG1QWk54dytoT1RwcXNXak9VbzVOMkYycFdvV1VaS0lSVXRFSlM1S2kwV0dkU2EwWUtqNmtTMFpXVnJLRzZjWlF3bHNDb0tMTlRNOTJieGRPaDRheUI1bGtwSWszSWtCTmczUE00NEVpZStNdElveHFNbVl5em1MeDd0a2RLNklXeHBXdFhNREsrTDBRSDh6bmh1ZndUbEJSY2xSRmYxU1dvVGZhZTVGeDhMd0UzUEFoc1dEOFB6dnZPMDBWWmlNMGljbkxPTkkzZlo1d2g5ZlhFMkpERWd0WDhlRmNBaVp1S2tLUFQyV24rb0FVQ1hyZVY5ZFp2WEx4VThwaGdIa2xQeldCSjhMMEc5QkZEd1VvYVNqdEZCQUdhRnA5Z0IrRE9aTXhIaFpVTmZKNSs0dHBoc3AvalhJSDNvSFA5d2xGajhSc2poK0RXVjRuT1RIMnJYNlVIajljWWV4VEVKUlhOQ2xMYVEyc0I0aCtkaXNEenJxV3hvNVlXZ1EzVGlHS2RZK2hzSGpOdjFYYms2aXJzOSIsIm1hYyI6IjI2ZDhkOWU1NmJiYTc3MjI3ZWQ4NTRmYTI4YTU1NzkyZTRkZmU2MDg0OTRkNTlkYjAyZTUxY2VmNTYzYzA3MTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+