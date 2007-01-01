Жителей Обнинска предупредили о ночных проблемах с водой
С 23:30 до 5:30 давление в сети водоснабжения может быть снижено.
Это понадобится для набора воды в резервуары и окончательной нормализации ситуации, сообщили в филиале РИР 2 марта.
- В этот период возможно снижение давления на верхних этажах 9-этажных домов, не оборудованных насосами, - говорится в комментарии коммунальщиков.
Ранее там объясняли, что восстанавливают нормальную работу оборудования скважин после вчерашнего внепланового отключения электроснабжения Добринского и Вашутинского водозаборов.
