Обнинск Жителей Обнинска предупредили о ночных проблемах с водой
Обнинск

Жителей Обнинска предупредили о ночных проблемах с водой

Дмитрий Ивьев
02.03, 15:16
0 303
С 23:30 до 5:30 давление в сети водоснабжения может быть снижено.

Это понадобится для набора воды в резервуары и окончательной нормализации ситуации, сообщили в филиале РИР 2 марта.

- В этот период возможно снижение давления на верхних этажах 9-этажных домов, не оборудованных насосами, - говорится в комментарии коммунальщиков.

Ранее там объясняли, что восстанавливают нормальную работу оборудования скважин после вчерашнего внепланового отключения электроснабжения Добринского и Вашутинского водозаборов.

