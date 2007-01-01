Два человека пострадали в массовом ДТП на калужской трассе

Эта авария произошла на федеральной дороге А130 в Жуковском районе днём в воскресенье, 1 марта.

По предварительным данным полиции, около 13:30 недалеко от деревни Дроздово 37-летний водитель грузовика «Вольво» не соблюдал дистанцию и врезался в «Киа». От удара легковушку отбросило под КамАЗ.

Травмы получили 28-летний водитель «Киа» и его 42-летний пассажир, рассказали в УМВД по Калужской области.