В Обнинске снизился напор холодной воды
Вечером 1 марта произошло внеплановое отключение электроснабжения Добринского и Вашутинского водозаборов.
- Из-за этого временно ограничена производительность скважин и возможно снижение давления на верхних этажах 9-этажных домов, не оборудованных насосами, - прокомментировали ситуацию в понедельник в филиале РИР.
Сроки проведения ремонтных работ пока не называются.
