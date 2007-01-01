0...+1 °С
Обнинск

В Обнинске снизился напор холодной воды

Дмитрий Ивьев
02.03, 09:42
0 90
Вечером 1 марта произошло внеплановое отключение электроснабжения Добринского и Вашутинского водозаборов.

- Из-за этого временно ограничена производительность скважин и возможно снижение давления на верхних этажах 9-этажных домов, не оборудованных насосами, - прокомментировали ситуацию в понедельник в филиале РИР.

Сроки проведения ремонтных работ пока не называются.

