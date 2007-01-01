0...+1 °С
Обнинск

В Калужской области на трассе произошло массовое ДТП

Дмитрий Ивьев
02.03, 07:22
Авария зафиксирована днём в воскресенье, 1 марта, на трассе А130 в Жуковском районе.

Недалеко от Дроздово примерно в 13:15 столкнулись «Киа Спортейдж», а также грузовики КамАЗ и «Вольво».

По данным Главного управления МЧС по Калужской области, в результате этого происшествия есть пострадавшие люди. Данные про их состояние уточняются.

