В Калужской области на трассе произошло массовое ДТП
Авария зафиксирована днём в воскресенье, 1 марта, на трассе А130 в Жуковском районе.
Недалеко от Дроздово примерно в 13:15 столкнулись «Киа Спортейдж», а также грузовики КамАЗ и «Вольво».
По данным Главного управления МЧС по Калужской области, в результате этого происшествия есть пострадавшие люди. Данные про их состояние уточняются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь