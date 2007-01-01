«Форд» и «Киа» разбились в Калужской области
Днём в воскресенье, 1 марта, авария произошла в деревне Стрелковка Жуковского района.
Около 11:00 там столкнулись «Киа Рио» и «Форд Мондео», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации спасателей, в ДТП есть пострадавший.
Причины этого происшествия пока не называются.
