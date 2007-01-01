0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск «Форд» и «Киа» разбились в Калужской области
Обнинск

«Форд» и «Киа» разбились в Калужской области

Дмитрий Ивьев
02.03, 07:15
0 197
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Днём в воскресенье, 1 марта, авария произошла в деревне Стрелковка Жуковского района.

Около 11:00 там столкнулись «Киа Рио» и «Форд Мондео», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации спасателей, в ДТП есть пострадавший.

Причины этого происшествия пока не называются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iit4cmZFRXU0WmxoWmEzeUhOK3BwelE9PSIsInZhbHVlIjoidURnOXpOTlJmOVVGb2JXaWRTakRHQzJPdWpmMFlodDZGYU8zbW9GTnVaQUxOb0pqQ1JCTDB6WGQvZ05lV3BkSDU1VGZSa0E2SzZyUW93RER4Z3R3VTZSSVpBMndqc1V5YzBLUE5abVprTTlMc3FYcVVmS2RGbFROeEdqRzhUYUExQWZNcXYxTjNqQmpuaytaWlBhVnh1dDkwbGE1MVpqWXh3cTRBVWlic2sxRDFTdXd3cWo4WHkwM3l2dHI1RU1yRS9IT1JsbTNWUk1USnkveXhUc1RGZFpHQ0pJQm5FNUxaUmJIT2xJcTFCcVJEaU8rRGNqeUh6aTdtOGxiZnR3SkViWFBZWnEwS2ZXU3BYT3cxN1FrTFA2eXdPaHltV2ZuejJvZVhPKzJRZzJnWk0zZWlkYWZKR0VWMWkyTmRLMkQvZWhQZU5yZmdEdm1qWUVGYnJGL0xVUlBmS2xLOWFKdVpsQTFCaXUvdy8zNXV1VGxsVmptN3J1czYwNnJJcFJMbUVpR3JqYXJrSGIwODBvMWFxd1lPdWh5VEJpSUdFSXovMjRiZnltNVE4dEFPUDM2N01tY0dGa3RyeDlROHFKNyIsIm1hYyI6IjcxMzVmMTA5MTY5MTMxYTQ1MDFlZTRhYWRlZWY1OTA3YzRkMDUzMmMzM2JjMGQ1MWZlMjhlYWU0YzNmNWE1YzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNsQlFldUxJTWREY3hoclFNcGxhTVE9PSIsInZhbHVlIjoiYnI1L1diakY2MVVVcWpzdUhoZ0JqT3ErL29iZG5SdHRFVnBKOXd0RGtiT3dlMS9GK2I4NjdXY3dzOTEvWEpaaUswbUhLUWlxeCtET1JWQTdHQUppbmdYMXRoNllCMDVRSXJDbTZxSVI4RmdDbjVIc2tSRkVQcFVaZ0FlY2drWWY2SVZjTXhISTZlMzhCODFsQThteWdPVGtwVTFMekxkY1RxWWZMUUpYY2xjdUkwblpmaFo2VUJiSmZzUmtTM1lJZnlhVUtOcXJ1WmsrMXpnSmo4RTd0WlU4TTlQY0p5STc0eUlrRXpld0FSdGVsaFhqeHFjWHJhZUcwM2Fwd1JJYWVVQ3NwanVqZWUzY29zYmZQbmE5M0RhRU9Wa29ISzhTaHJqWHNram1WR3FEbm1TNUc4RGpyeWN5MmZSZjBSNzRCNFpaYk5GV1A1ZVFKdGNiczI5SnJNTUFib0ZTMGcxZVY3dzIxZXBSeVd5RlFORWpHdHp4NFk4VnNkcTAvZnFrZGFEM3FjQVNKYU85TGJrSExXOFd2andpZ2c1NzBPUWs5RVVoTlU2WCtleWFxdmhKSzB0WU9ZWlhUeVdVMTFQSDlac1FEbkxKRTZrZHQzaWJSaGk4WUVPNkdFRDFiazlpNy9ES1NuN3JUZk53NmZiZ3pYSkVaVmRNd1NJY2FGa1JzajkwS2RnRUQxZkYvNlM0cjRBWGR3cXQzck84YyttaVFvYWFIOW43bWhuR05INGNyUTFQa05qUlJUTHVCUzdVaVU2M21xM0dHOTd4cm4zeHR0N0s1aGFjRWtnYkVaQ2R5ejhZd0d3WWxCRk1BdnFNOER0SmlxZkdqSEtwMlZ4YSIsIm1hYyI6Ijg3ZDZkZmUzMjZjNzRhZWY3YWVjYzg1YjI2NjA4ZGNkZTA5ZTgzMmEwYzQzOWE1ZTE5NzY3ZmYzNDA2NzIwMzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+