0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Дорога из Жукова в Белоусово встала в огромной пробке
Обнинск

Дорога из Жукова в Белоусово встала в огромной пробке

Дмитрий Ивьев
02.03, 09:43
0 253
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Утром в понедельник, 2 марта, движение затруднено в Жуковском районе.

По сообщению очевидцев, в районе Белоусово произошло ДТП.

Пробка со стороны Жукова растянулась примерно на пять километров.

Также стоит в большой пробке трасса М3 «Украина» на участке от Спас-Загорья до Обнинска. Там продолжаются работы по реконструкции федеральной дороги.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9uVUg5RjNYZFdHbmdnRkFhN21ablE9PSIsInZhbHVlIjoiTi82Z0UrRzFPZzJrbHBuQnBBalNYalRJdCtaVVFHTFdsdDE5Y3lpaElySkdRbE5OSWpMZmZDVW01czJ4aFRDdmF0dkZQZGFQZEVONVhsOCtzWkFZQ3NSamlvSExyM1RuK2pxTXF5VlVCNnVmM0luMjZiK1ErNTlLTm5DMW8yVUNibEVzRlVkWkg1akxvR2szc2RNYW1YL3NJc0VaMU4yU0lYRkVKc1VjTzRGTVBuSnNKNzBiNzRpbGRhT3dsaWZ5UkREZk9tem5qM211SmdhUmVqUm5OK1Y0NUFwZm14UkU2UVN4WUFMVEpYRzlOMTkyVnA0RjZPeUlyYnZRaEJ1SGh0TmNLT293ZUQzV3IvRGU2QjBjUnY1Q2MxYTZoSmVlNTdqZTMvWkNxZHdadm5NT3VnbGVzUWU4OHJTTDk1NTRROXROYjR3eWpRNXBYM3lnYWp3YXl1eUZLKzU2VW10cXJPUWg3dE1QclJ3bC9pSHNEcFFZeWp6eG5ic0FZczNvQVhmU1lhdEhiQktzUmtwZmVRMHpybFN1T3FqRDIza0UwUDZYMWYvWnluKzArSFVqYVUvM21QcVk1UlZnL1VYSyIsIm1hYyI6ImJjMDkxNzI2ZmI1ZmI2OTc5MmI0MzNhZDZiOTJiNDU3Zjk0YzJmOTQwOGNjNGJhMGE5ODA1MTRjYjMxOGMzZTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhVOG41dTlpMHFSWHp4QTZPSzVJVFE9PSIsInZhbHVlIjoiQlY4SEkwVE90ZXlsQjVSR0VaVklMdDBFR1k1ZWozcndXTlBTTERmNlBDekFMWUU5TXN3RVVtV0I1S3UxWkVDaVlXV2ZIbFo5ZGQ5NVZYaHBQd3E5Mys3cmFYcG0rcDQrNkwzT1ZWbU0wN1UreGk3aHlFcW50K202N2pKbnJ3NGxHTTFobGg1SmV0L25ZYXluUzcvY3RYc2tKdm5IcjUyYytsRE9xRVhQajdLcTlsNS9LMDZZSmhkdk9CU2puaXdoYk9JWi9IUThzajBwTTAzUFlOUkYzSkNlNDZzU2VHNHYxUzdtTWhxVm1XU0xzTUtHWFNkNjB3U285d1lpM1JyTTMxM2hhbTFUWDdMZm4yaGQvYmkzZW1YUEJQYmxPNzNmbXNxMXdxd0l2N21XOGt5U2hvenQ1M2s3NEUwS1U1QmNCZ1pSUGNUNk5uaVdFZFV5MzlKQzAvYm9NR0srbDBUaW1EREw1RWJvazV3WDMyQWdibGI1SHBLK0s2ZjQrSDJYOFVET0w4K2pTZDlJRGtLODNsVm1sUStqR1JucGQrOFNnQ3IyV1dBdUxWSGlsbHNaUkJlbkppWXJCaURsaFU4cVE3aFBGdXoyVTVrV0lKeWN0TytxRFFvbnJKd2ZObkJhalovU2NnTGd6V3YyTkpmM3BEZGMySHNHS0V1Y2tNOVBlekRHeHE0bDkyYTJNUks4Wkd6R0VaRGFEdXFxdHR1MGxBclFJUlpkSCtrVFVZOFhmQVc4UzNWdUNSQVNid1dpRjhSZVp2WWZNSUd1ZlptRXVkbWhpdlorR1lXUmdRTXBpYmtPSW14UGpPZVBlbnN5NkRDTldzbWxEc2dwNHJFdCIsIm1hYyI6IjY5NTdkNWU3ZWMzZGI5ZmU4MmIxN2FiMzU3YjJkMzNmMWVmNzI1MTAwNTI4MTZhODMwZGY3NmFmNzgzN2NkM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+