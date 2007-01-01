Дорога из Жукова в Белоусово встала в огромной пробке
Утром в понедельник, 2 марта, движение затруднено в Жуковском районе.
По сообщению очевидцев, в районе Белоусово произошло ДТП.
Пробка со стороны Жукова растянулась примерно на пять километров.
Также стоит в большой пробке трасса М3 «Украина» на участке от Спас-Загорья до Обнинска. Там продолжаются работы по реконструкции федеральной дороги.
