0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Ермолино сгорели «Жигули»
Обнинск

В Ермолино сгорели «Жигули»

Дмитрий Ивьев
02.03, 07:10
0 192
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Пожар в Боровском районе произошёл утром в воскресенье, 1 марта, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 7:00 вспыхнул автомобиль «Жигули». Инцидент произошёл на улице 1 Мая.

Машина полностью уничтожена огнём, остались только несгораемые конструкции.

По данным спасателей, люди не пострадали.

Причины этого пожара ещё устанавливаются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlMyblYxVzczUTZveDNtNTNORVMyV3c9PSIsInZhbHVlIjoiMWpmWnY1UFFtSGFoazg2bitKR2ozZHpvTVJremhBeEtGTmRVYW4rdi9idjVPZi84S2VCTDNXWWQ0WW1XbnpzaDdtRks3SkJwUlNnWHhKam5sQUhRUHhRMnEzdjNXdUM5c2dTSFByWURmSHVZd01VWS9qaDRIQU9FSGNIK1hkWmJIRE0vY2NZdGlyWTJjUW5wQ1FkaXlXSEZhelJ3VlExeUJRd0tvVTljUDZLNmpvd0g2NE50NWhTZnlJTWk0dEFpa2RaREZ2cm5VUHJHL01wWjRiNE5iWHNwQWxNNUdIb0pMalNhYVZPL2diZlBiQlc3L1JpYjFERWtiOTY1Y3h2N3ZBK0hsZU51VzdtYmZ3a1gwWGtoRGZXbzE0RXlZM2RNb3hGZnhsTHVnODZsV0VGRjlDSndNN3JFUVNLVDJhYVF3aWpsWk93ZXF6WEs1Rnc0emNpU0NLaEpjOXNkdzFEcVkrSVhHeVdPS3lKRndLWnk3LzRTTVBxYk9TK0NybW02eTA0RkJ5T0NzM05sTnU5MjRxK0NmUUVMQ29PTHM2R1FSdklaWVc1dzRhZWNWN29hbWFwQVVucmVnNlh4S1loQSIsIm1hYyI6ImE1ODU2YWU4MjVkYjVjMWRmNmUwY2Y1MDE0NmFmZjIwOGJiMTA2YTg0YzNkMDJlOThmNzBhM2Q4MTQ3YmRjMTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1LWHB4WDJ3UHphR2RlY1Q3a1FXQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiamVDUnFKTzczK3d4YXBoQjNZMWtDamZXcjhCRm1idGhxRVBWY244akxqV2F1U1FlcHFkNi9MMG1JNTY0Q0ZJazB4a1JkMDNsbzJFcTdQMWp1blBhQkNHcHNlamRsU0U0YlIvUUxlMFp2K3EybTdHVEZ6MUphbkZ1Tk5MbGhMaGMySVFoZEZtYVVkQU04RUtSR3lSZXczWGFSa3hVN2JrWDJSQUMyT3k4bURDcVhnZVBmOEVONzhYeStmb2trK0UyL2tFM1pLaG9HbHdTOStYalVmcCtOeVFocU1HNVBwV1VKM0IrU3FSaGVnVGhmYzBrV2JaOTMwVkVzY3JCTHJlOWxhM0NLL3hWSjlQVDFGNERHWitWTWthYnF4NW9IUko2cnBkaERhUXVsbTgybUtpMlZZNzdkMnN4YkZYb3NMSnFacmt2YlVFQkI3dFQ5NEtySjZScDgyd3Rmb2ZCNDdFNEJRTVlPS0VMc0FSRGdlZjlRREVqZkF1d3pxZmhJUXo3OXFQRW5UbDdTVTFmbG5tSXBEeDR6WmtrNkNkZzd2WEdpc1N0V2w4MnM1eDVrOHE1SlkzV0ZyclluQURmVGdqWUJpR3VpTTE5WHJZSmErMTc1d0E4T1laMnVYRzNoRy9hS1hrczFZb3BMMndqWTZ0R0Uwa3hzSGJqNlNvUnh0SGJ2Mzlud0pLbW10aUUzNTRSRmFFSkJqZy9jSWJ6Wkt0eTZMZktKd29MZjlnOWlsbTZHM2hMY0tlQnN3MXphWjJnZytYRVdvajNlMkhWY2k1NkRBQ2ZGb1V6S3ZsR2w2eTFLbHl6NEpyVnZZa3ArVFZnZWNnbk5CaGpwSkRZeW1YSiIsIm1hYyI6IjdiNzFhODU2ZTgzYmRlYzkwZTM0YzFhNDJkMjlhOGZmZTQwZjdmMTQyNzZiZTY2NDVlNzk0MDExMmMzZTY3MWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+