В Ермолино сгорели «Жигули»
Пожар в Боровском районе произошёл утром в воскресенье, 1 марта, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 7:00 вспыхнул автомобиль «Жигули». Инцидент произошёл на улице 1 Мая.
Машина полностью уничтожена огнём, остались только несгораемые конструкции.
По данным спасателей, люди не пострадали.
Причины этого пожара ещё устанавливаются.
