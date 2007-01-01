0...+1 °С
Обнинск

В Кременках сбили пешехода

Дмитрий Ивьев
02.03, 07:00
0 175
Авария в этом городе Жуковского района произошла днём 28 февраля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, около 14:40 водитель фургона «Пежо» сбил человека на улице Циолковского.

Информация о состоянии пострадавшего ещё уточняется.

На месте работали представители оперативных служб.

