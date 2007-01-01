В Кременках сбили пешехода
Авария в этом городе Жуковского района произошла днём 28 февраля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, около 14:40 водитель фургона «Пежо» сбил человека на улице Циолковского.
Информация о состоянии пострадавшего ещё уточняется.
На месте работали представители оперативных служб.
