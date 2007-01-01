Детская школа искусств №2 имени Николая Метнера в Обнинске отпраздновала 45-летний юбилей.

Фото: ТГ-канал Стефана Перевалова

О достижениях учреждения рассказал в своем телеграм-канале глава города Стефан Перевалов.

Сегодня в школе учится больше 700 детей. Работают хоровое, фортепианное, народное, духовое, струнное и эстрадное отделения. В 2023 году там открыли новое подразделение — школу креативных индустрий, где занимаются электронной музыкой, фото- и видеопроизводством, звукорежиссурой.

Лучших учеников поддерживают стипендиями правительства области и городской премией для одаренных детей. Перевалов отметил, что результат дает сочетание таланта и труда.

- Спасибо педагогам за преданность делу! — говорит Глава города Обнинска Стефан Перевалов.