+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Детская школа искусств №2 имени Николая Метнера в Обнинске отпраздновала 45-летний юбилей.
Обнинск

Детская школа искусств №2 имени Николая Метнера в Обнинске отпраздновала 45-летний юбилей.

Детская школа искусств №2 имени Николая Метнера в Обнинске отпраздновала 45-летний юбилей.
Ольга Володина
01.03, 15:57
0 236
Фото: ТГ-канал Стефана Перевалова
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

О достижениях учреждения рассказал в своем телеграм-канале глава города Стефан Перевалов.

Сегодня в школе учится больше 700 детей. Работают хоровое, фортепианное, народное, духовое, струнное и эстрадное отделения. В 2023 году там открыли новое подразделение — школу креативных индустрий, где занимаются электронной музыкой, фото- и видеопроизводством, звукорежиссурой.

Лучших учеников поддерживают стипендиями правительства области и городской премией для одаренных детей. Перевалов отметил, что результат дает сочетание таланта и труда.

- Спасибо педагогам за преданность делу! — говорит Глава города Обнинска Стефан Перевалов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
музыка
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFodVFCUFJyd1p6Y2tOQWFqVytKOUE9PSIsInZhbHVlIjoidTJFMCtmby9JZTVXWEZ4Ny9kN2o4RlYvUHBNTjgySWY5TStkVjlCV3pNZEYwNVNTL1lHWVkzQTdrakZBREJpd3dNakNyMTVKRmdEbVprUFZMS1A1NFpDcUd1bzJuTW0waHJ0c2ttUnVMOWZXSzhCdk42bGcvK0pLWCt0b2xTeklpenBiYnp6NTJTeTZtK2ZyOFBWeEVoTHBWc2pjT3BxVDZJRjg1VTMzekUybm5NM1U0OHNOdXl1NVlvQVpiSWhNYllCV0VZUzd1UTNDaitjaXFacjltUjFPOVU0MHpIVk8vY3A1TGc1VjBUc1l6TlYySktuVW5iT1VnY3hQQ2p6SUd6MTNkY2c4RlZtNEtRNkk0ZzhrUmtCaVlYMVcyRjlSMm5FN2k5R0o0a2N3TmV3MTE0aFZDa3ZLNHIyOXIzOVl5aWtuMGFBTmZvVHc2bVZuNHpaOURFaENKT1NwZ3BJRzZ0dmdTYTZuNGZ4bEhTb3ZYb1hEdW5jTGlRSzZsQ1NoUm1mYm1pM1V6NlNZSXdNTjIrT0hQSHVvVGpwQnc3eVZsSWFFWTZSWlJlQTUxK0ZIRnlybE1YT2lLdkdNajBqOSIsIm1hYyI6IjczZDk1YTFiOTUyNjI5Y2EyNDU3YjVlNWY4ZWRiMjQ2NWZiMjNmOWMzMGYxM2UzZGZkNmNhZDc3ZTUwZWU2ODEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVNMVorUnM1UWU0OGZUcERiR2FPK0E9PSIsInZhbHVlIjoiQzFkMTFhRVZqc0ZVdEQ4NElITjJFTU4xU0lIMDhJd0R5WTNyTlNReTJQanFpakk1eC93K2hsWmFyZ1N4eTdOLzlQM0NLWWVkREpKUy94RW44VWJ3U1BaSldJUW9qVzJiU21TODdSak43cnV1L2NpM1NFMGJYOXpKV2pOcmladXRRTkxUelRqUXp4bTQ0VWpjWlhsbHlwRlpCUy94WGFPYjdtdk9VTkhSQWdVY0lEbTM5V20vV3Rza1hoV1MzNEtEUzB5QXVBcHMrYVhRM3l0ajhmZ1hRV2JZSFYwdHp3eWs0R0FPcWdkWllTOHBaRjFMUlM3K2ZFRlhhKzA0dkNDWU9pMmY3eXp2Z2o2NGkvRGt3SStNaktqdDg4bXI2M1JSWXdnRERKOXNzSzRHWXRPVmxJTUZKZEQrTUJObVY4OTVMQlF3VG9yM0lhS1Z4TzU1aHUyNEEvUWUrN01qaXZGOFlxNG1IQ2ZRMTJGOEp5S1JycGUwVThyUnpkYjFKcTgzZjQ5TEhyWU1QcU9WVStYK3c0WG83cUFzQlUxTW54ZDR3WXZLSGdqOGJkbXk2RjY0T2g2RVlucFVnSXF4eVJqWk5JYWJqOUFlTnBkUDNyWU9rWFJUY2dZNks1ekhtZXZkb1MzbDFnNUptejFPd1BMYUhQY1RxVEhNd3ZYQUVWSUVhYVV1Qy9BZlVURWhEM3h3QVpvZDBETjlOV0NLWkVSZlBKUjFoSzRlWC9ieFh3UkpYaVpMRkZCOUUzMXVLSS9abUhodzczdGx3WUY5ZGQzcExSeVgzaC9xQzlzWXo5RTJrZHErbkk5Ym5nbkZCVm9yMks3UzhTQ1YzeHVzRGkvRyIsIm1hYyI6IjhhOTEwOWNiNDk2MWMyOWNjOGU4MzAwMGQ0OGU1MTA5MjMzN2Q1OTE2M2Y4M2Y2ZmUzZGY3MzQ5ZDgxMGQ5NjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+