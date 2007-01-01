-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске отметила юбилей Детская школа искусств
Обнинск

В Обнинске отметила юбилей Детская школа искусств

Дмитрий Ивьев
27.02, 20:21
0 88
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

ДШИ № 2 имени Николая Метнера исполнилось 45 лет.

Торжественное мероприятие по поводу праздника прошло в пятницу, 27 февраля.

Председатель Собрания Обнинска Константин Пахоменко вручил педагогам почетные грамоты и благодарственные письма.

Сейчас в школе обучается 780 детей, которых вдохновляют и поддерживают 80 опытных педагогов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9NdUlUcDVtQi9LT1hiZXhoT3EyOEE9PSIsInZhbHVlIjoiSzBwVGNxaDVabGNsQkwrdEZMdk1uY25OK3FDenJqMW9nTHN1eFg1MXY4cU9zT0JxelZMWC9lQitOVVZsY1dUSExZSEZrZVVZQnN5Y2gwcm9qL0R1UExEN2h1WE0rbDJ1MVNWZDFkQURBeVhlQnhUeGtqNGI0R3ZGTTBYbjR5UmppR3lHZG5lTDI5WjBYV2daSUM5UlZ4Z05YVVNHUWtFZjNBLzVLUWtGcWg5WnBFN3daRXY3bk9SdHBvWDNOeXc3SkNWWUFVMjdwK3pQL0IrYUJmRmIzRktlQlkzaXMySVZlRmo5U0xNanYwTFRGSHlDbnhpYlpxU2c1bmEvN2xVY011dlg4cjBuRVRzWkVieFYrTURGdGZZWUdsMmd6MXV2N2NNUzlCcGp5bzB3bGFoWDcvZllncHliN1VISENVenBVV296V3prWExuZnIvV3VSM3YzZjFsOFJlRmRBLzF1MjJ6WG9aZktuZXBIRm9ZNkRIcHp5VEZsUkpYUkhMMnFKbGpwUHQwMk1CZHZLanlZS0g5c3dOcnRDcHhVSnZLSHcwbEx5YlU2UTJ2Tlg4VjFWajJtQUpKVFpvbXNSQVpjQiIsIm1hYyI6IjUwZWNhYWIxMjA0ZDRkZWRiNjIyMjkyOWI2MWQyMWJiODY2ZWI1ZGVmOWI1MGIyNjkxNjcxNDJmZTNmNDQxOTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1Td0dBSFh6a2x2bGxsdnlidGxKaUE9PSIsInZhbHVlIjoiOHZRLzkrOVlwVkFGcGE2N2xsblVFWkxza2kxeC9mNWdpU1FldUd6ZTNETE9MZ09sOUJXek1jZTlMOFVzTitlYUovM3ZjN1FzNFkzbFo2QkYyMGNQQVdNWTB5V0p2Q3g1SW1vTUp0dGZvQXlzZjN6MnUrNmsyc1RRQmxJNjIxU1JTUDVqRHd0QTVEUXBlcWhyK04vYlM4alo3dUwxWUFmWFdnQlJTRlNoOGtLS1pMaUVOOEVBMmt1Z05rcjdIUTZnU3B6Qy92eHRYalkwVEppcGJPbmoxdHVyL3FrUDFXT283WlMyVEVMU1VobjlYZGFYWjJtN0JvQWtDUmhVQ2MyY05sNWZJRjZUMUhPc0dseEJOZzNlWUNkTDBFMGF5VWM3Y2hDcFZ0UDBHQlFqY2Rvb056cGZFdzE1YnR4aVBUREg4Q3lIZG9QSFMwSXFSSnk1V3Y1T2tUOXNPWXZ0bWtTamF6R09WVWlVVEZCQ0xrd0kxM2s0U04ya2FBUTA4SzcyNktyREd6MG9pbGxFZnluRllOV1FRL0UrczVOOHhBK09HRitzQ0FVQnRYeUJUMitHRWd2ZXZRdkVCOXBZZnU1UDB2Q3lJMGRJNWdwOWdqaTZtcDU3b04zSDErcXRNR0hGM1NvZU1UM3N5NnlzVi9qTkxOSTVjODYvSDZqNkdpVUptL3JBTy93eXVkRUo0TlU0dlFxSUhyM29jL0lnTTg1a3ZGVFdGdWlDMVB6RjM4V3pLSHp3clBqTHltUWR1R25IbDBQYzdYUE05cThKMEhhS3l6eVlaTUQ0TFRwZHlQdUM2U0RLMi95WDhCdWl6TEhySzBuNzhBUXlMUXduMzU5LyIsIm1hYyI6IjM1YWQ2NzU4Y2UwZTQ0NWMyN2RkMzU2MTE5YzZiNmRhNGJkZWExM2Q2MGRjYThhM2I4MTMyZjYxNGMzMGVkNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+