В Обнинске отметила юбилей Детская школа искусств
ДШИ № 2 имени Николая Метнера исполнилось 45 лет.
Торжественное мероприятие по поводу праздника прошло в пятницу, 27 февраля.
Председатель Собрания Обнинска Константин Пахоменко вручил педагогам почетные грамоты и благодарственные письма.
Сейчас в школе обучается 780 детей, которых вдохновляют и поддерживают 80 опытных педагогов.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь