В Обнинске полиция занялась подростками-хулиганами

В пятницу, 27 февраля, в соцсетях появились сообщения о группе подростков, которые кошмарят один из подъездов дома на проспекте Маркса.

На эту информацию отреагировали в Управлении МВД по Калужской области. Начата проверка.

- Личности подростков установлены - все местные жители в возрасте от 15 до 16 лет, - пояснили в полиции. - На учете в ПДН не состоят. Проверочные мероприятия продолжаются, устанавливаются обстоятельства произошедшего. С молодыми людьми и их законными представителями проведена дополнительная беседа о недопустимости нарушения общественного порядка и соблюдении законодательства. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.