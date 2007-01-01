В Балабаново планируют благоустройство на улице Дзержинского
Город готовится участвовать в программе инициативного бюджетирования, сообщили 27 февраля в местной администрации.
Жители домов №№ 93, 105 и 107 объединились, чтобы подать заявку на благоустройство своих дворов.
- В проекте - ремонт проездов, укладка тротуаров и организация парковочных мест, - пояснили в администрации. - Условия программы включают сбор жителями подписей, подтверждающих важность проекта, личный финансовый вклад в размере 10% от стоимости работ и прохождение конкурсного отбора региональным министерством финансов.
