-1...0 °С
Обнинск

В Балабаново планируют благоустройство на улице Дзержинского

Дмитрий Ивьев
27.02, 13:25
0 270
Город готовится участвовать в программе инициативного бюджетирования, сообщили 27 февраля в местной администрации.

Жители домов №№ 93, 105 и 107 объединились, чтобы подать заявку на благоустройство своих дворов.

- В проекте - ремонт проездов, укладка тротуаров и организация парковочных мест, - пояснили в администрации. - Условия программы включают сбор жителями подписей, подтверждающих важность проекта, личный финансовый вклад в размере 10% от стоимости работ и прохождение конкурсного отбора региональным министерством финансов.

