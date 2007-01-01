-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Трассы возле Обнинска встали в больших пробках
Обнинск

Трассы возле Обнинска встали в больших пробках

Дмитрий Ивьев
27.02, 14:55
0 420
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Днём в пятницу, 27 февраля, движение затруднено на дорогах М3 «Украина» и А130.

По Киевскому шоссе в сторону Москвы машины стоят на пяти километрах – от Спас-Загорья до поста МЧС.

На А130 пробка растянулась на 12 километров – со стороны Москвы машины стоят от Воробьев до поста МЧС.

О каких-либо ДТП пока не сообщается.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpyZTNFSGZnNm4wRVFSc0VNRWZGd2c9PSIsInZhbHVlIjoiamYvSVJmWUlzUHFoWG51M29Kc2hYYmJsQitQWEMxeGE2ZWVmTGFnUzN0Q1VlcVhCVE5wNERSODVMbzlMZnIrQkZvVGV5blFNam0wNlNqa0NnQ2xWNWVPK243Z3pPSDBETHorRWk3c1pkbE9iTFY4ZTdqd1NaTjZiRkRWRjNXV1pIWWJwZVNOeWlpNGdYTlVWRk5lQm11VjBQWVZXaUhhQ21yRUhUK2hJMElQRUlpZFd2UTR1Z0ViSFhKNUNRYU9zTWhKOWsyQmw3WThvR2s1SW9aY0NIc0xYeS80UnpuSzF1bUJTSXJjdE9VQlQyaWQ3MGZzd2xVS0U5ajlWSUhoMDZ1SkVqQnNycjdDa20wOWZ6T2JSQVQ4TWJxc1I5MGd6WTBnTTh0TzJuWDB5L2g3QzJ0eGxUU1ZrYUQvSVJiT2E4OE1kN0Z0cXErKzE4NFdGVkF3UDFxaDBKU2dkczl0ZmNDZm8rZ3hVQklabE1QdHZNSFNqTXZ0TStSOVplWjJ2ZUZrTDVNbjM4VFlJNFVSL0JNZ2FtdmRtaHVmbG1ycXNUc1MraUFXRmNtYW9KK3JSQjV5Y0xha3I5NmVPWm0xViIsIm1hYyI6ImE0ZDEwYTllM2FjODI1Nzk4N2MwMWNjMjhlNWI3MjU3ZDhiNjcxZGZhODkyODU5ZDdjNjc3NzYwYTYwOGNhNGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJXQUU1YnBhaWpvMmFwRU0zRTNjVHc9PSIsInZhbHVlIjoidCs4M1dxa0RYUmdjM1g1T3cwak1sc2dKL084WGlRcUJSRnh4QndQK1c3bklBeWozSThQNVJsY3U2TjAreWRrSng5YXdpbEloYmNySEF1a2NMSkZ3RGtMUlhsMFNnZmZvL1UyME1YU1NGcTFPeXA0QTNlWE5YY3p3MXhiNlozanJFUGo2YWdrdUtjY0dFcWYxUm52TnBOWC9LUzdWdmhDaGVkYk0zalFQTnB4RGdpWWRidENXREpDeVlsZkJjaDRNWS80cnJzcHFtVW1DT1ZTa3VTd0h2SWNvNW40aEZ1Rjg0OThBYm9XclNtVEVNRTRxRHVuN1hHS01rZWNjMk4rcE8zOUdEZE5MYVVVNys4TUZQTXFOL2hGVGl5NmlqYUhndzlhZm0zV2lETVMvaEZOcWEwdU8xVm42UWczeHZWclVSSFBWR1Y4K1VzMk40UFdHVWJ6R0JaTXgzNzg1aUtoWlpRWjVHTzBaVnd4RDN1QUJyajJRKzh3TS9nRVZJeFJENmNrVUJ1TkZCRVRkWDJ4U0dyN0Q3T0w0MkdVNmtONXBRaGFUL3g2UUVZbGZ4MzVrMU9jQTdIT2xKQ0FscTR3d0p6SzRKaXBkUWNuS3lSbEsveEZyS1hURFRhM2c3bnd4bVA4S0x4aEFEbWIvZjV0ZVo1UXBVaDJvK1dlRi90NXliTFQxa1JsQkdGOEl3aFFWZXEvTE5sUExwbTZHUURnVkVnTTI2TkxNRmJmWDBtU2dnN0ZPRmVXZ1RSc1hFMWpDeHJudFd5ME5XeHJYSVc4RDk0VnY5Q2I0MUNFcU1qWENHMVhsQ3BtTmQrb3ZsOWhDcEwyUjFjVkNlOTJKNWEwTiIsIm1hYyI6ImY4ZjcxY2E4ZjZhYTBmODVmOTI0MDA1OGZhNzk1ODJlOTk2MzhmMmNhY2NjNGMzOWQ2OWFmNDdmOTIwYmNkNmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+