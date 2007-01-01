Трассы возле Обнинска встали в больших пробках
Днём в пятницу, 27 февраля, движение затруднено на дорогах М3 «Украина» и А130.
По Киевскому шоссе в сторону Москвы машины стоят на пяти километрах – от Спас-Загорья до поста МЧС.
На А130 пробка растянулась на 12 километров – со стороны Москвы машины стоят от Воробьев до поста МЧС.
О каких-либо ДТП пока не сообщается.
