Где в Обнинске вывезут снег 28 февраля
Городская администрация призвала водителей не парковаться на проспекте Ленина.
В ночь на субботу, 28 февраля, там начнут вывозить снег со стоянки в районе домов №82-84.
А в 20:00 пятницы начнется расширение проезжей части на стоянке по улице Королева.
Автомобилистов призывают соблюдать требования временных дорожных знаков.
