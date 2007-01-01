-1...0 °С
Обнинск

Где в Обнинске вывезут снег 28 февраля

Дмитрий Ивьев
27.02, 14:09
0 314
Читайте KP40.RU:
Где в Обнинске вывезут снег 28 февраля

Городская администрация призвала водителей не парковаться на проспекте Ленина.

В ночь на субботу, 28 февраля, там начнут вывозить снег со стоянки в районе домов №82-84.

А в 20:00 пятницы начнется расширение проезжей части на стоянке по улице Королева.

Автомобилистов призывают соблюдать требования временных дорожных знаков.

