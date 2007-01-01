В Обнинске сменили насос на скважине водозабора

Работы проведены на Вашутинском водозаборе, рассказали в пятницу, 27 февраля, в филиале РИР.

- Если насос не работает – то и воду из скважины поднимать невозможно, - прокомментировали коммунальщики. - Поэтому, если действующий насос по какой-то причине выходит из строя, меняем его на новый в течение нескольких часов после поломки, как и поступили на одной из скважин Вашутинского водозабора.

На текущее водоснабжение жителей эти работы не повлияли.