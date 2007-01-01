В Обнинске мужчина заплатит штраф за оскорбления бывшей жены по электронной почте
В пятницу, 27 февраля, прокуратура города Обнинска сообщила о привлечении к административной ответственности жителя Боровского района.
По данным ведомства, он в течении двух месяцев отправил на электронную почту бывшей жены восемь писем с оскорблениями.
Прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении.
Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 24 тысяч рублей.
