Главная Новости Обнинск В Обнинске мужчина заплатит штраф за оскорбления бывшей жены по электронной почте
Обнинск

В Обнинске мужчина заплатит штраф за оскорбления бывшей жены по электронной почте

Евгения Родионова
27.02, 12:35
В пятницу, 27 февраля, прокуратура города Обнинска сообщила о привлечении к административной ответственности жителя Боровского района.

По данным ведомства, он в течении двух месяцев отправил на электронную почту бывшей жены восемь писем с оскорблениями.

Прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 24 тысяч рублей.

обнинск
