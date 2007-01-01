-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Балабаново критически засорилась канализационная насосная станция
Обнинск

В Балабаново критически засорилась канализационная насосная станция

Дмитрий Ивьев
27.02, 09:25
0 189
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Проблема возникла в районе дома №38 на улице Лесной, сообщили в администрации города.

- В ходе осмотра оборудования из системы были извлечены десятки килограммов отходов: салфетки, подгузники, тряпки и прочий текстиль, - прокомментировали в администрации. - Именно эти предметы, вопреки правилам сбрасываемые в унитазы, стали причиной частых остановок насосного оборудования.

Жителей Балабаново призвали быть ответственными и не сбрасывать в унитаз всё подряд.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9wT2tXem9pMWlYdnpqbXlQYy9ESEE9PSIsInZhbHVlIjoiQW5YMGZBOHVheEtORE94NjZLRFNCNnBZd2hzQ1JEekN6MHVGTmtiWmpobVNHMzQrSWphdHprUHE1N3FSN1FKWVQwUzB6NlhpL3oyRGt0SU54NTR0NGZ4UVNwVFI3OTBxajRLWFN4NnFqLzM5L2tqUEtYT2N6NENIS2JTNEhvODJNQW9GakpQZnFmcUQxWnFPMHNvQW5GRHJld2VZdkdkdmdib3Jta0pXMTZnK1lrRXkzLzVxenViN0l4Y2FQVWhqMzg5TGpGdkRTQWM3S1NwcUxrT1ZSREErTmFhcFVEbDlHbGVvMm9zaUt1c3RVQzR6MlNoU1lReGRtcHB3YUJGaSszVXlzZFREWWswUGRIdVNJSSt2VzA2VGErWTFvYkVxT1Z5UGdCdU1NN2hmUm5Ya2lVQkpacDUyVW5NRjlRWUFrOVA4UWtpeXRHS3Bra0FzMzdnRGFCV1FrMGhNUnRUTUp2bDJ6TjkwUkZ1L3VLbExPUU9mZC83RlErWEZnWGY0STR1UXpNS1M2eFYzMGZRK2Jobnh5Z01WSDg2bDRZanJJU3FSbGJIMjgyVnB5YTNrQ0QzTEt5a1BXbnUzQkg1dyIsIm1hYyI6ImI5MzlmYWQ4OTJiMzNkZGU3MjM1Nzc5NWFiMzkzM2I0OGE5NmJkNGE4OTNlZTBkOTg4NGQxMmJiZmYyOGFjZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNvejFwWnJiY2F0SEhQME4zekFSRFE9PSIsInZhbHVlIjoiUDFUVXYvemp2d2x5RHBJNW9kYjVtK1NBSnBkNkZUbFlLaUFMWWVVT2dFM0kweTVSV3dpOEJGRERLV0VVbGE5K1VaTWhCRVBuNDlsKzZhdCs1VUtZaldxTDJ6bmdKZnN4NVR4eC82TXJNTVhVUEVGV1BvV01TVGQwVW12czhEZ3lBaGdkYWgrWVN5Uk9hWXRUNCtURW1xaFpSd2dSSWlGRGFZcEI3bmdFQ3NYUytwc2ZzYk9QVWNBMzltL0pDbGhEUjhLMFhDSW9CUW5VVXBtZHRjdFVjT0ViYzV6Nk45aHN6OG5oOHpPZFl3aDhwZC96MzFNdGtVejY5UEFlcXYyVjRwb3BlY3UvMUhwNFdYV0lnZzdlcTRKRFhKSWJyUTVIWnh5cTFrTC93enZQck1uU05oRG1URm44YUxMM3hJc2gxeG5VaHNSbFZVOThmZXFDb0NBcDBVQ1g2K2F5bHM2NWEyeCt2UWZNemdXeHI5emtxenQ1bW9jRS9yVVVlbUtFQjZEdGlSUnZJZ1MzZFZsYmNhaVBFUlpRZ3o3b3gzck81cVhEZStyNjNQZkMzSjllV0pRdUFZWTRnUDE4TTZRR0JLTTgyNVhycmsrVDFVVUV6b0srNW5qb3NvejhOM01rYk12N1VQeU9COU04aFQ0Ulo1SVZZMVpMdzUrYXArck4rZ2NUcFhjd3ROYVJjNmF1aVowWHQ1QlIxVUFPRWZtZFBEUitUdEQxOWJGdnFURmd2YkNLVHVBRUZHcks1YnpBYUxCZktVT1A5SUR2OXdlL3k2aUhQQTIweCtDOTVJUTZoMHdIZ25uUFBiMW5KVUpNTkRNZXUzOGF5aGM1dXJRKyIsIm1hYyI6ImViMzNmODhmMzViYzc5OWQ1ZTg3MDNhOTljMWU2MzgyMGU3MjM3Zjk4OTExZGMwYTlhMTUyMWU1ZjI5NjE0ODMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+