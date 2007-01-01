В Балабаново критически засорилась канализационная насосная станция

Проблема возникла в районе дома №38 на улице Лесной, сообщили в администрации города.

- В ходе осмотра оборудования из системы были извлечены десятки килограммов отходов: салфетки, подгузники, тряпки и прочий текстиль, - прокомментировали в администрации. - Именно эти предметы, вопреки правилам сбрасываемые в унитазы, стали причиной частых остановок насосного оборудования.

Жителей Балабаново призвали быть ответственными и не сбрасывать в унитаз всё подряд.