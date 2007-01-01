-4...-3 °С
Обнинск

В Обнинске пройдёт ещё одна массовая лыжная гонка

Дмитрий Ивьев
27.02, 10:14
0 321
Докторские гонки состоятся 7 и 8 марта, сообщил в четверг глава города Стефан Перевалов.

Для подготовки трассы в наукоград привезли ратрак из областного министерства спорта.

Перевалов поблагодарил министра спорта Калужской области Олега Сердюкова за поддержку.

- Машина - огонь! Надеюсь у нас тоже такая появится в обозримом будущем, - отметил Перевалов.

