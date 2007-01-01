В Обнинске пройдёт ещё одна массовая лыжная гонка
Докторские гонки состоятся 7 и 8 марта, сообщил в четверг глава города Стефан Перевалов.
Для подготовки трассы в наукоград привезли ратрак из областного министерства спорта.
Перевалов поблагодарил министра спорта Калужской области Олега Сердюкова за поддержку.
- Машина - огонь! Надеюсь у нас тоже такая появится в обозримом будущем, - отметил Перевалов.
