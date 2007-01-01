В Обнинске вывезли в 20 раз больше снега, чем прошлой зимой
Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил глава города Стефан Перевалов.
Он отметил, что снега очень много.
- На видео - снежная свалка. Сюда уже вывезли 80 370 кубометров снега с территории города. Это в 20 раз больше, чем год назад, - прокомментировал Перевалов.
По его словам, с прошлой зимой нынешнюю не сравнить.
