Где в Обнинске вывезут снег 27 февраля
Администрация города попросила автомобилистов не парковаться на следующих участках:
- с 02:00 - ул. Курчатова - ул. Ляшенко - ул. Королева (расширение проезжей части),
- с 08:00 - пр. Ленина (расширение углов поворотов на проезжей части).
А с 22:00 четверга дорожники будут работать на улице Жолио-Кюри со стороны детского сада «Колосок».
