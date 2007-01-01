-5...-4 °С
Обнинск Где в Обнинске вывезут снег 27 февраля
Обнинск

Где в Обнинске вывезут снег 27 февраля

Дмитрий Ивьев
26.02, 15:30
0 243
Администрация города попросила автомобилистов не парковаться на следующих участках:

  • с 02:00 - ул. Курчатова - ул. Ляшенко - ул. Королева (расширение проезжей части),
  • с 08:00 - пр. Ленина (расширение углов поворотов на проезжей части).

А с 22:00 четверга дорожники будут работать на улице Жолио-Кюри со стороны детского сада «Колосок».

