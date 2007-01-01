-5...-4 °С
Обнинск

В Обнинске завершили ремонт на улице Звездной

Дмитрий Ивьев
26.02, 14:12
0 321
Утром в четверг, 26 февраля, там ремонтировали водопровод в районе дома №5.

- Водоснабжение домов, где оно было ограничено на время ремонта ( Звездная, 5, 7, 13, 15), возобновлено и осуществляется в обычном режиме, - заявили в филиале РИР.

Нарушенное при проведении работ благоустройство коммунальщики пообещали восстановить при теплой погоде.

