В Обнинске завершили ремонт на улице Звездной
Утром в четверг, 26 февраля, там ремонтировали водопровод в районе дома №5.
- Водоснабжение домов, где оно было ограничено на время ремонта ( Звездная, 5, 7, 13, 15), возобновлено и осуществляется в обычном режиме, - заявили в филиале РИР.
Нарушенное при проведении работ благоустройство коммунальщики пообещали восстановить при теплой погоде.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь