Пробки собрались на трассах возле Обнинска
Движение на федеральных дорогах М3 «Украина» и А130 затруднено днём в четверг, 26 февраля.
По трассе М3 пробка от Митинки в сторону Обнинска растянулась на пять километров.
На А130 в пробке машины со стороны Москвы стоят почти от Белоусово.
Очевидцы сообщают о ДТП, которое произошло недалеко от перекрёстка этих двух федеральных дорог.
