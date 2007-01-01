-5...-4 °С
Обнинск

Пробки собрались на трассах возле Обнинска

Дмитрий Ивьев
26.02, 12:30
0 617
Движение на федеральных дорогах М3 «Украина» и А130 затруднено днём в четверг, 26 февраля.

По трассе М3 пробка от Митинки в сторону Обнинска растянулась на пять километров.

На А130 в пробке машины со стороны Москвы стоят почти от Белоусово.

Очевидцы сообщают о ДТП, которое произошло недалеко от перекрёстка этих двух федеральных дорог.

