В Обнинске появится новое тренировочное поле для футбольного клуба

По информации футбольного клуба «Квант», покрытие площадки закуплено и доставлено. Заготовлены необходимые материалы для монтажа основания. Впереди строительные работы.

Директор ФК «Квант» Лев Березнер рассказал, что изначально, когда никто не предполагал, сколько снега выпадет этой зимой, планировали завершить строительство в начале лета. Сейчас очевидно, что в марте приступить к работам не получится, и сроки сдачи объекта могут сдвинуться ближе к 1 сентября.

Тренировочное поле размером 60 на 40 метров разместится на стадионе «Труд» на месте снесенного зала бокса, рассказали 26 февраля в городском Собрании.