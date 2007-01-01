В Обнинске начали ремонт на улице Звездной

В четверг, 26 февраля, там устраняют утечку на водопроводе в районе дома №5 на улице Звездной.

В связи с проведением ремонта ограничено холодное водоснабжение в домах 5, 7, 13, 15 по этой улице, рассказали в филиале РИР.

Ремонтники собираются управиться до 18:00.

Также на время работ ограничен выезд из двора между домами 5 и 7.