Обнинск В Обнинске начали ремонт на улице Звездной
Обнинск

В Обнинске начали ремонт на улице Звездной

Дмитрий Ивьев
26.02, 10:37
0 221
В четверг, 26 февраля, там устраняют утечку на водопроводе в районе дома №5 на улице Звездной.

В связи с проведением ремонта ограничено холодное водоснабжение в домах 5, 7, 13, 15 по этой улице, рассказали в филиале РИР.

Ремонтники собираются управиться до 18:00.

Также на время работ ограничен выезд из двора между домами 5 и 7.

