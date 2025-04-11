-6...-5 °С
Обнинск

В Обнинске водителей попросили не парковаться на проспекте Ленина

Дмитрий Ивьев
26.02, 08:25
0 289
В субботу, 28 февраля, в районе дома №240 с 9:00 до 16:00 пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. 

Администрация города обратилась к автовладельцам с просьбой не оставлять машины на проезжей части и у автобусных остановок вблизи места проведения мероприятия, чтобы не мешать движению транспорта и работе торговцев.

Даты проведения следующих ярмарок в 2026 году:

  • 14 и 28 марта,
  • 11 и 25 апреля,
  • 19 сентября,
  • 3, 17 и 31 октября,
  • 14 и 28 ноября,
  • 12 и 26 декабря.

