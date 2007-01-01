-4...-3 °С
Обнинск

В Обнинске отключат воду и перекроют проезд

Дмитрий Ивьев
25.02, 15:12
1 301
В четверг, 26 февраля, запланированы ремонтные работы на водопроводной линии на улице Звездной, сообщили в филиале РИР.

С 9:00 и до, ориентировочно, 18600 будет ограничено холодное водоснабжение в домах по адресам:

  • ул. Звездная, 5, 7, 13, 15.

Также на время проведения работ ограничат выезд из двора между домами номер 5 и 7 на улице Звездной.

- Просим водителей и пешеходов временно пользоваться для проезда и прохода другими выездами из двора, - говорится в комментарии коммунальщиков.

