В Обнинске отключат воду и перекроют проезд

В четверг, 26 февраля, запланированы ремонтные работы на водопроводной линии на улице Звездной, сообщили в филиале РИР.

С 9:00 и до, ориентировочно, 18600 будет ограничено холодное водоснабжение в домах по адресам:

ул. Звездная, 5, 7, 13, 15.

Также на время проведения работ ограничат выезд из двора между домами номер 5 и 7 на улице Звездной.

- Просим водителей и пешеходов временно пользоваться для проезда и прохода другими выездами из двора, - говорится в комментарии коммунальщиков.