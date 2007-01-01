В Обнинске отключат воду и перекроют проезд
В четверг, 26 февраля, запланированы ремонтные работы на водопроводной линии на улице Звездной, сообщили в филиале РИР.
С 9:00 и до, ориентировочно, 18600 будет ограничено холодное водоснабжение в домах по адресам:
- ул. Звездная, 5, 7, 13, 15.
Также на время проведения работ ограничат выезд из двора между домами номер 5 и 7 на улице Звездной.
- Просим водителей и пешеходов временно пользоваться для проезда и прохода другими выездами из двора, - говорится в комментарии коммунальщиков.
