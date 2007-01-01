-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Где в Обнинске вывезут снег 26 февраля
Новость дня Обнинск

Где в Обнинске вывезут снег 26 февраля

Дмитрий Ивьев
25.02, 14:29
0 321
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В администрации города попросили водителей убрать свои автомобили на следующих участках:

  • с 02:00 - ул. Железнодорожная (в районе тоннеля под железной дорогой),
  • с 03:00 - ул. Комарова (автомобильные парковки от пр. Ленина),
  • с 04:00 - ул. Лесная,
  • с 08:00 - пр. Ленина (в районе АЗС у остановки ИФЗ).

А в среду с 22:00 снег будут убирать на следующих участках:

  • пл. Преображения,
  • поворот с пр. Ленина в сторону ул. Блохинцева,
  • поворот с ул. Блохинцева в сторону ул. Пирогова.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
снег
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlM0VGRQaXpvUzlBb1UzVEFicWtoUkE9PSIsInZhbHVlIjoieXZxdHJ2SHQyNWM4Y0k4OUl3TmpqbGtHOTNBcmRYS0dwZ1YzZFI5ZTBaNkpuTXNOZFNvMGdKeWFFVWtJUzZmQ0JSV3RNUFFqMzNCSHhES0lvOVEyekRpTEc3RXZvMmZEa3RVYlc5T3g2cENPR1ZSam5SUkpobTd5VkM3YklNcUUzVStNSWpscHJxTkI2bGRQSTRaL0FyTVZlMVJMYXk1ZnRFZXBaRVVDWkV6QU8xczc0QzQ0QUR3R2N1ZE9mNHQwTm5IRCs4anprOGQ4UEQ4N0U4ZE5wbTdUb2ZNYng1bUIyYklKdFJGajYyL1ljOFdnSVBvT3NNQ2NYeExwdTdVUjJGaVBTLzQzUlZDUGhBQ3lhamwvZGt3bGhBOWpuUm4rV2dENWZya2JCY01XTFNiY2RUOWFOaWtkSUQ2MEQ0aE9YQnVaWHRZSm54Ym5HWXRDYUZBNEtXSWlXMGhVNWxDVnlnM0dxaFF2dGpDRks5Yk1SeE9oVkJwVFVwV0lyb0YzUHhGZk9NS2xNV1hVT1F2YTRickRraUtnbGp4eWx6Ump2OWcwUzZ6dFBnTmw2bXczLy9NTnUwOFdSSVZkY2dkRyIsIm1hYyI6ImUyYzhmMTY3M2UzNzBmNjgzYTZiZDI0YjU4ZDYxN2JiNjQwNjE3ZGRlZWY5YjcxODhlNzY0MjJhMDIzNzcyZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBMdE5VWm1VQ1R1cTVMa1RZUDY3a2c9PSIsInZhbHVlIjoicW1TQmNaRXYxUmxpdE5QaURCak5HTlR5bWVaYkdEUlJKZXJJZkRPU3ZJVUxuVEw2ZnQwYk80Y2tIMHMrRVhFaTU1ZGo1VXRwejlmUFNhd0x1STVHUlczZGJjVFhCU2NzUFNMa1kxdHdwdWFKa05pU2djRmtwSThaRzF3M3NzYVFaRDRGZDJkLzY2MWJhU3NMSXNvMXh2eTM2bmgvTDJOdld4eFJkblNWUnVBRCsvYlRzSWkxcHpvN3pLWCtKQ0hwcHlQM0hPaEtZNTNNVE00d1FWb3pVWHVnUWZXZFROa0k0WjhrOWg4cjZlNDREcHRlSTdPTW5QNjBFcVFubzlQZGZKQnF3OHpnRjFGcjUwQmxscUVyWnh4R1dsa1VaVjRFZHRwU2M0Z2dkNmxLVWtlNkhqNzF3RDBJdm5XaHRld3JOR1VZeXdqNEd2MVZjMHNJejl4YW1UOUVQZC9XMEZhV3FOVkdFVXNSd3pmVnBKSUxNWk5FOEFuL2Z6Sk5iTkVKMXYzQ1BWd3BuRVhtY1l1bDhJK2xqQVJUVWtrbkgySERkbHRXYTdlZE9OS3FaMjJEeVlXRkpTeUFtM3FTWktPWmhNS1RjbTBoRC80V0pGZXhCcFNJRFFaNnNrVXFLbFRpV0RDaVIzRjZUZlprUFl3ak56bVd4ZHhXSmxtakJ0dVRPT1RIWFBkYkdyamFaNEwyc2VJMWFDSGI3TzNuckYweEZKdmRYL1kvNWpsQTU1Ump3ZkJvTkZzTnF1d3VmQ2N2TGQzU2xGcnVmYlprNmtVbXFzM3VBMFFhSUh3TlVjdDlSb25NTDhWUDRLRkxQSW9ZU2h3RXN6L3RVQzEybVo5USIsIm1hYyI6Ijc0Y2NhYjM2YzY2NjMwNGRiMGI4MzM2MTRhZTQyYzNmYzA1MTkxNGU2MjAzM2UyYzE1MTgzZWZhMjdiZDVlNjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+