Где в Обнинске вывезут снег 26 февраля
В администрации города попросили водителей убрать свои автомобили на следующих участках:
- с 02:00 - ул. Железнодорожная (в районе тоннеля под железной дорогой),
- с 03:00 - ул. Комарова (автомобильные парковки от пр. Ленина),
- с 04:00 - ул. Лесная,
- с 08:00 - пр. Ленина (в районе АЗС у остановки ИФЗ).
А в среду с 22:00 снег будут убирать на следующих участках:
- пл. Преображения,
- поворот с пр. Ленина в сторону ул. Блохинцева,
- поворот с ул. Блохинцева в сторону ул. Пирогова.
