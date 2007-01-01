В Обнинске расширили одно из ТОС

Расширены границы ТОС «Зайцево». В самоуправление включили еще два многоквартирных дома — 201 и 203 по проспекту Ленина, сообщили 24 февраля в городском Собрании.

- Это позволит увеличить финансирование на благоустройство по заявкам ТОС — сумма зависит от числа жителей, проживающих на территории общественного самоуправления, - говорится в официальном комментарии. - Жители МКД смогут участвовать в выборе объектов для благоустройства и влиять на развитие территории микрорайона.