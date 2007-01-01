-5...-4 °С
Обнинск
Обнинск

В Обнинске пройдет первая репетиция Вальса Победы

25.02, 08:03
Она состоится 27 февраля в молодежном центре, сообщили в администрации наукограда.

Сама акция на площади перед Домом Ученых пройдёт 2 мая.

- Приглашаю всех, - заявил ранее глава города Стефан Перевалов. - Тех, кто профессионально танцует. И тех, кто просто хочет стать частью этого события. Будут репетиции. Подготовим каждого желающего.

В прошлом году вальс одновременно танцевали 150 пар.

