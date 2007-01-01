В Обнинске 1500 человек вышли на лыжню
Такое количество участников собрали массовые старты на городской лыжне на выходных, сообщили 24 февраля на планерке в администрации наукограда.
Самому младшему спортсмену было три года.
Всем участникам лыжного забега подарили фирменные шапочки.
В следующем году, если позволит погода, лыжню собираются провести вновь.
