-5...-4 °С
Обнинск

В Обнинске 1500 человек вышли на лыжню

Дмитрий Ивьев
25.02, 07:54
Такое количество участников собрали массовые старты на городской лыжне на выходных, сообщили 24 февраля на планерке в администрации наукограда.

Самому младшему спортсмену было три года.

Всем участникам лыжного забега подарили фирменные шапочки.

В следующем году, если позволит погода, лыжню собираются провести вновь.

Новости компаний
