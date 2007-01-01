-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске начали модернизацию решеток на очистных
Обнинск

В Обнинске начали модернизацию решеток на очистных

Дмитрий Ивьев
25.02, 07:07
0 93
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 24 февраля, об этом сообщили на планерке в городской администрации.

Решетки выполняют роль первого рубежа очистки сточных вод.

- Именно на решетках улавливается весь крупный нерастворимый и волокнистый мусор, в том числе тряпки, нетканка. Потом этот мусор утилизируется, - пояснили в филиале РИР.

На обнинских очистных работают три решетки.

- Одну мы пару лет назад заменили на новую: старая совсем разваливалась, - рассказали коммунальщики. - Две другие со скрипом, но работают. Но их состояние вы можете видеть на фото: ржавчина проела их практически насквозь. Поэтому мы меняем решетки на новый комплекс грубой механической очистки стоков. Это не только решетки, но и пресс для уплотнения отходов, конвейер, выносной пульт управления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlFvMVY0Vm9IdXlVZTJDdmtxYkJmTWc9PSIsInZhbHVlIjoiUytabkUyY0FyYlczK01qYTMrcG1VK2ZQSTRqeDVZZFFaRUtQUXdDRnZ2aHpuMGlFWnZ1VW5KeEljSHl0Wko0UEUvRm5IbFRqZnJzVTFRNkFrdVFkTGQ0VnpnTi9IaGpoeXJOcXNKalk1ZnNtTzVKTmZCMk1HTy9nZ1c3ZUxZeUtRbENHMUpLWXBSV013R2JSTzBIV0xjZ3QwRlkwOTRKcjM0U24yQjRVVGQyMnJNejgxendXUEJHaHExWEtpelhHZlZ5emlmTDdJTjBzSVdyU0FIQUhUTVRZKzBldkl0RFFuOFU3d0tiUjdkTkJrMmVHVHM5TlhUb1hDNmdxK1V4QUkxZzdnbE5LNDB4UllOWUlxRmFGWWRUWVZITUYvMGlqbWRnanZWdGM1TWxDZnRVcGUraWVYMytJQjR0aytFR0pFVS9JRFNndTMySGZOZklPVklLNGdyaXhOTk5XZHgzUnd1YmF3bnlKejdGMlFZOW9RMUtsbSszVU8zb2dRWmpnakdaUCs0akd5c2VIVVZPS3hZRUZQUmR6TCtydVdGTmVCRXlVNzIwM3pjTnhEcG14alFKNkd4RG9ZUFhpeHBFdSIsIm1hYyI6IjQ5YjA1M2FkNzJiZTBlZDcxODA2ZjY0Nzk2MjE3Zjk1NDZkOWM0NjJkODE0ZGEwNjFmZWQ3NzliOTM2YWNjOTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNmMmYySVM1T3dzcDJCSXhzaHhQcGc9PSIsInZhbHVlIjoiTHFDNlJrOHdkbXdJYU94SzlkU3lhbThhN2tNMVl3eW5zUlc4VlBCcVJGZUphNHpBUEI4YkFUUFhwUXViYUlGYkdYOVNESndTVFdLY0NLVXFQaE1nTUc1T2pPbG9IVVBuK1M5UFNFdmNERmFUUkM4NGlhMDB6RUZDTS9Md1c3UVhBTzdNSDlHejh3Z2pwQlpsSnI1ZGJObHoyNGFydFhEU0pySWtqOG4rNVIxL3pMWHVDeVNlcTBOMlNOcEo1OWd3MGRiQ1FNeEdTSWY0NnZTaUhvZisyNFg4aFE4Zmw1RUwrWWJzbE1lYUwwT3hFS2lpTEErU1hhYllVbHFaZGY1TTdkTFBkVWlVdXVVekprSjR5bDVibTJlS2tqSjFsdEc1Z3dkVWpvQVBNdThUbUJ0UFc1N1FWcWlReWR0bjE0ZUxzS0t3OC9FOENHV1R0cnVEVzFqVitRQXRJOFNzYUxvSXhyTE1xWGkrV0w1V1ZjbmFPMkpWMXdWclhFdDd4ZWlDWVRpd09HenFUKzZOUzd6TlNudFJEYXUxV2JNaHFyVUdXWTJUelVwUjBNOWNHcWpLc2t2eUs1WnNwc0R2ZExMZ0FSV29qQ3hkUFFqUm1aellSMEJXbzBEOS9wcWo5STM5clJVdi9LN2hQQWJjc3dSTEZBbXZJRDl4WmlrOTI0aXhzTjEzYzYwYjBBZGx2TmIwaHpWYlkrUHh2SndXOWYrQ2x5N3lMWitGUHlRUHVrL2hIQ0dNbjQzL3dZN0VHZ0Q1SXNjaTl4UlRaamxvVmtkTG56THdDTjhxdmRoZGZEVEhpS1RYN2ZvVVk3SEI3b3RzUzJZN0dwMXg5MDlhR1NPMCIsIm1hYyI6IjEyMzAwZTZmYzk3NWZlMDVhMzM1Zjg0NjA2OTZkOGQ3NmQyY2FiZmE4NTAzMTdhMDRjZjI3YWIxZGE3OGVlMzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+