В Обнинске начали модернизацию решеток на очистных

Во вторник, 24 февраля, об этом сообщили на планерке в городской администрации.

Решетки выполняют роль первого рубежа очистки сточных вод.

- Именно на решетках улавливается весь крупный нерастворимый и волокнистый мусор, в том числе тряпки, нетканка. Потом этот мусор утилизируется, - пояснили в филиале РИР.

На обнинских очистных работают три решетки.

- Одну мы пару лет назад заменили на новую: старая совсем разваливалась, - рассказали коммунальщики. - Две другие со скрипом, но работают. Но их состояние вы можете видеть на фото: ржавчина проела их практически насквозь. Поэтому мы меняем решетки на новый комплекс грубой механической очистки стоков. Это не только решетки, но и пресс для уплотнения отходов, конвейер, выносной пульт управления.