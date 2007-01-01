В Калужской области две машины столкнулись на трассе

Рано утром в среду, 25 февраля, авария произошла на 128 километре дороги А130 в Малоярославецком районе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 6:40 утра там столкнулись «Тойота Королла» и «Лада Гранта».

По предварительным данным спасателей, в аварии есть пострадавшие люди.

Точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.