В Калужской области две машины столкнулись на трассе
Обнинск

В Калужской области две машины столкнулись на трассе

Дмитрий Ивьев
25.02, 10:00
0 242
Рано утром в среду, 25 февраля, авария произошла на 128 километре дороги А130 в Малоярославецком районе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 6:40 утра там столкнулись «Тойота Королла» и «Лада Гранта».

По предварительным данным спасателей, в аварии есть пострадавшие люди.

Точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.

