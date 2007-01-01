-5...-4 °С
Обнинск В Недельном люди несколько дней остаются без отопления
Обнинск

В Недельном люди несколько дней остаются без отопления

Дмитрий Ивьев
25.02, 08:36
0 170
В этом населенном пункте Малоярославецкого района ещё не завершились ремонтные работы после повреждения кровли 23 февраля.

- Восстановительные работы продолжаются, - рассказал во вторник глава районной администрации Вячслав Парфенов. - Укрепляем балки и в кратчайшие сроки восстановим отопление по оставшимся стоякам. Поручил быть на связи с жителями и не затягивать с работами. Соседний дом аналогичный, дал поручение провести срочно работы.

Тем временем в доме №1 на улице Чистовича восстановили поверхность крыши.

