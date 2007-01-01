В Недельном люди несколько дней остаются без отопления

В этом населенном пункте Малоярославецкого района ещё не завершились ремонтные работы после повреждения кровли 23 февраля.

- Восстановительные работы продолжаются, - рассказал во вторник глава районной администрации Вячслав Парфенов. - Укрепляем балки и в кратчайшие сроки восстановим отопление по оставшимся стоякам. Поручил быть на связи с жителями и не затягивать с работами. Соседний дом аналогичный, дал поручение провести срочно работы.

Тем временем в доме №1 на улице Чистовича восстановили поверхность крыши.