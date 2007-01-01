В Обнинске трасса встала в пробке
Движение на федеральной дороге М3 «Украина» затруднено утром в среду, 25 февраля.
Очевидцы сообщают о ДТП, которое произошло в районе пересечения дорог М3 и А130.
Также в Обнинске продолжается реконструкция федеральной трассы.
Движение по М3 затруднено как в сторону Москвы, так и в сторону Калуги. Пробка растянулась от Обнинска до Спас-Загорья.
