В Обнинске трасса встала в пробке

25.02, 09:39
Движение на федеральной дороге М3 «Украина» затруднено утром в среду, 25 февраля.

Очевидцы сообщают о ДТП, которое произошло в районе пересечения дорог М3 и А130.

Также в Обнинске продолжается реконструкция федеральной трассы.

Движение по М3 затруднено как в сторону Москвы, так и в сторону Калуги. Пробка растянулась от Обнинска до Спас-Загорья.

