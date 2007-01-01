-5...-4 °С
Обнинск

Жителям Балабаново пока не смогли вернуть воду

Дмитрий Ивьев
25.02, 08:45
0 261
Вечером во вторник, 24 февраля, ремонтные работы на улице Гагарина остановились.

- Специалисты столкнулись с непредвиденными обстоятельствами, которые не позволяют завершить ремонт в данный момент, - прокомментировали в администрации города.

Без холодной воды остаются жилые дома номер 5, 7 и 9 по улице Гагарина. При этом горячая вода там есть.

Ремонт обещают продолжить 25 февраля.

