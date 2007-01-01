Жителям Балабаново пока не смогли вернуть воду
Вечером во вторник, 24 февраля, ремонтные работы на улице Гагарина остановились.
- Специалисты столкнулись с непредвиденными обстоятельствами, которые не позволяют завершить ремонт в данный момент, - прокомментировали в администрации города.
Без холодной воды остаются жилые дома номер 5, 7 и 9 по улице Гагарина. При этом горячая вода там есть.
Ремонт обещают продолжить 25 февраля.
