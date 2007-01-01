-5...-4 °С
Обнинск

Пожар произошёл в Боровском районе

Дмитрий Ивьев
25.02, 07:02
0 245
Вечером во вторник, 24 февраля, ЧП произошло в деревне Подсобного хозяйства дома отдыха Балабаново.

Около 18:45 вызов спасателям поступил с улицы Садовой.

Там сгорела хозяйственная постройка, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Причины пожара ещё устанавливаются.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

пожар
