Пожар произошёл в Боровском районе
Вечером во вторник, 24 февраля, ЧП произошло в деревне Подсобного хозяйства дома отдыха Балабаново.
Около 18:45 вызов спасателям поступил с улицы Садовой.
Там сгорела хозяйственная постройка, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Причины пожара ещё устанавливаются.
В результате происшествия никто из людей не пострадал.
