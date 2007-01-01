В Балабаново просят убрать машины для ремонта водопроводной сети
Коммунальная авария произошла 24 февраля в районе дома №9 на улице Гагарина.
Ремонтным работам пока мешают припаркованные машины.
- Настоятельно просим владельцев автомобилей на прикрепленных фото незамедлительно убрать свои машины с придомовой территории, - сообщили в администрации города. - Оперативность ваших действий позволит бригаде быстрее устранить аварию и возобновить подачу воды.
