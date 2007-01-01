-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Балабаново просят убрать машины для ремонта водопроводной сети
Обнинск

В Балабаново просят убрать машины для ремонта водопроводной сети

Дмитрий Ивьев
24.02, 16:54
0 333
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Коммунальная авария произошла 24 февраля в районе дома №9 на улице Гагарина.

Ремонтным работам пока мешают припаркованные машины.

- Настоятельно просим владельцев автомобилей на прикрепленных фото незамедлительно убрать свои машины с придомовой территории, - сообщили в администрации города. - Оперативность ваших действий позволит бригаде быстрее устранить аварию и возобновить подачу воды.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlllbERnNHFGamNySkZ5d1BoT2cwTUE9PSIsInZhbHVlIjoiTDlBeHpkNnQ1cHdqRFpnMWVPZnlvY2RIczkyZ2VXaU5Fdnh3aFhrczNhTDdESDBQLy9TL2xEaDMreTNNNXZrRWQ2OUt5TEkxUnJoUEdyOXJYTTJhME9uai9xWG84VldUdGR4cDdiMG02eG5PcUQ2ZUwzTXM4QVF2QVFYVXNVV0RVck5KK2JIcmhFMHlKWUt6YU9rMEhLdVQvc0JmaVo2dHF3L3VTUHZUVFpTOWt4ZFlVR0I0MkphTVh2N0R4M0diVXZhSUU5NUVTemtXZ2RKbWl3ZVJpa1VZNENreG9MRnFuWjNoTEFIOWw4TThDL09DalBNMFpVeWg3NldHS2NmblVsckdJb0svWDZOa1k5QXppeU1QSHBabmRBWFljWStjSUpNQ0RjRDlnL3pEQk1Fa0tIeG5xcjBaYi9HYW1zQlVkb0IxeVdnRTVvZ1Yra0pwb1BSUTdFbGYxODA5M3J5UUxzMGpZQ1czSjU5d0J3ank2SkVHbTBWTUVlUVphL0w0UTJRblhoWGpYWGpWaElaNkQ3VDBQQnBHVTh0azlubE5PaHhRWjZTOHdTUW9oUXBzSG9CaWVUSTJyREJKeEVPVyIsIm1hYyI6ImFlN2RjZmUwNjA3ZjJkY2M4NDc0NTc4ZTkwMzk4NjQwOWI2MWY4ODdlM2E0OGVkMjQ5OGJiOGNjODM3M2I3MTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlQxTEc2dnZlRkFpZWJHZTQ1eTk2M1E9PSIsInZhbHVlIjoiR3l1bzJpenlXQ3ZuL2pXdzJBd2UvMlNPbDBtQmhsNXVXcmFUV1hwSHN5azA1b0w3cUViR2Z5M1gxNWxoY3o0cCtFQ0QxTFEwVHJQaVlxYnpCSWRPaHJXcFcwWFIwUjVxR0tlbkgvWkxYYjVsa0pxcEJhejREY2RYQUZuVk9zOUtsamhWK3NaUkhCMXl2bjJENll4bTVNTWl3N1pzUGhtWHorL1dNdGdUQ0JVNmRmOTZuQ1JqVmRTbmwwMFN4bmlJbzc5TFd1YXJVN2RDUFZnWXVkMnlQZ2gvTmtORi9LajIxUjhtL3pNcWJkbURoU0dNb0hKYUViSWo4bmJhM2x6OHlMbU8wSVlRSXBqMHZxQjloMlgvdG44VFZoUERETS9ha0VWdllmK2hzak56TnJuNThQTG9lUmhqVmk1MVFMblpYcW9kOENXaUdEZEVsTWVETkxmQ1I1TWZsa0JydGNocGVGaGFzRWVjakJaUlhWYkl1cVlydU80ZDhibm9EOUVoNi8yQkY5YytJbk9qN0MzOVFUaGFOU0FGeTY0VFpCRXpvb0lZQ0c3VXVxK0ZYb1hub0lxdlM2U3ZpNHBoM2VNRFFDTGFRRVYrUjNWU2ZENm9oQk5PM210cTkrMXZjN2VjcjVrSytQQXRFZTVxc1dSV0s4OUFhaXEybW0yemcvbWZPTUhVeVUwU2t4VDQ2WDJOM3I3MFQvK3oxVWNFNmpMdXZIR2J3YXRNVzRRTm5qYitqUVUrZWRYMTdHRUt6dVRJNE9sQU05YjRia3dIWnFUK3BJd1RVcjUvRUJjMHlkVFBnc1lWYkM5Und6bERCRTB2SDZ4S0kvaTV0SCtwVDBHbCIsIm1hYyI6IjY5NDkwZWNkMzhmNDlmN2U5MmNkODM0N2MxMjRkMTUyNDM2YWM4YTlmOTc0NDQyMjUyZDg2YjA5MzgyNDM1ZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+