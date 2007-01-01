В Балабаново отключили воду в домах и детских садах
Авария на водопроводной сети произошла в районе дома №9 по улице Гагарина, сообщили 24 февраля в администрации города.
Без воды временно остались жители домов №5, 7, 9 по улице Гагарина, а также детские сады №6 «Ладушки» и №14 «Золушка».
- На месте уже работает бригада «Водоканала», - прокомментировали в администрации. - Специалисты делают все возможное, чтобы устранить повреждение в кратчайшие сроки. Ориентировочное время завершения работ сообщим дополнительно.
